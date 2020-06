Come annunciato, questa mattina si è svolta una manifestazione sotto la sede del consiglio regionale pugliese, a Bari. La proposta è finalizzata a garantire e promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio naturale a rischio cementificazione sulla costa a poca distanza da Polignano a Mare. Il Comitato de I pastori della costa – Parco subito e gli altri comitati ed associazioni temono che il consiglio non riuscirà a concludere l’iter normativo prima della pausa estiva.

Dopo il benestare della Giunta regionale all’istituzione del Parco naturale regionale di “Costa Ripagnola”, anche Legambiente Puglia ha aderito agli appelli rivolti al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e al presidente del Consiglio regionale, Cosimo Mario Loizzo, affinché lo schema di disegno di legge sia approvato in via definitiva in Consiglio prima del termine della legislatura. Secondo l’associazione ambientalista, l’istituzione dell’area protetta è fondamentale per valorizzare e proteggere un tratto di costa di grande pregio naturalistico.

«Chiediamo che in tempi rapidi sia approvato in Consiglio regionale lo schema di disegno di legge per l’istituzione del Parco regionale di Costa Ripagnola, in vista dell’imminente fine legislatura – ha dichiarato il presidente di Legambiente Puglia, Francesco Tarantini – Al tempo stesso è indispensabile individuare un Ente gestore che si impegni nelle attività di tutela e sviluppo del territorio».

