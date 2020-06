Si è sfiorato lo scontro fisico tra un uomo di origini baresi e una donna campana su un treno di Ferrovie dello Stato italiane. Oggetto del contendere una mascherina: la donna, che viaggiava accanto all’uomo, contestava il fatto che lui non indossasse la mascherina. “Sto parlando al telefono”, si è giustificato lui.

Ma gli animi si sono riscaldati e sono volati insulti, sino quasi allo scontro fisico impedito da un altro viaggiatore che si è messo in mezzo per evitare il peggio (il video abbiamo deciso di tagliarlo non mostrando le immagini di quando la discussione degenera). L’episodio misura il clima che in questo momento si vive in tutta Italia, tra ritrovata libertà dopo due mesi di lockdown e timori per nuovi contagi.

