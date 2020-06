Un pezzo di storia torna alla luce nel centro di Bari. In seguito allo smantellamento del negozio calze Diva, in via Andrea da Bari angolo via Piccinni, è stata riscoperta l’insegna che fu disegnata a mano, direttamente sulla trave dell’arco.

“Si notano i caratteri tipografici degli anni 30, famosi per le loro forme razionaliste. Scampoli a peso rispecchia esattamente la tipografia di quell’epoca”, racconta Micaela Paparella, consigliere comunale con delega alle politiche di valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Tante le reazioni sui social network: “Bellissimo dovrebbero ripulirlo e lasciarlo in evidenza ma temo sparirà”, “Ecco la memoria storica della nostra città”. Secondo una prima ricostruzione, si tratta di un negozio di tessuti specializzato nella scelta di scampoli a peso e altro materiale come seta, lino, lana e cotone.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.