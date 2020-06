Dopo i cortei nelle principali città statuitesi, da Los Angeles a New York, arriva anche a Bari la manifestazione antirazzista dedicata alla memoria di George Floyd. Il cittadino afroamericano di Minneapolis, in Minnesota, morto nel corso di un arresto eseguito a suo carico da quattro agenti di polizia. Il video, diffuso sui social network, ha provocato indignazione, proteste violente e saccheggi.

Nel capoluogo pugliese si preannuncia un corteo pacifico alle 11 con appuntamento in piazza Umberto: “Crediamo fortemente che per avere un vero cambiamento servono tutte le forze come spesso si dice Together we are strong”.

“L’antirazzismo – si legge nella nota – non è una lotta tra neri e bianchi, piuttosto che una battaglia per la civiltà. Se possiamo dire Black Lives Matter è perché possiamo dire White Lives matter, Yellow lives matters. E Quindi any human beings lives matter. Se non hai mascherina chiedi subito una appena arrivi in piazza. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza dovute all’emergenza sanitaria”, concludono gli organizzatori.

