“Sindaco, le sembra normale viaggiare in queste condizioni?”. Inizia così una denuncia pubblicata sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro. Le forti piogge oggi hanno creato disagi in tutta la città e nei bus non sono mancate infiltrazioni. Tanto da spingere alcuni passeggeri a viaggiare con gli ombrelli aperti. Ecco quanto accaduto oggi pomeriggio sulla linea 10.

