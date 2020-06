Terribile incidente nella serata di ieri 4 giugno a Castellana Grotte, ieri intorno alle 19, sulla s.p. 240 Castellana – Conversano intersezione per Castiglione. Come riporta “Vivi la strada” la moto si è scontrata con un Honda Civic (illesa la conducente Castellanese).

Ad avere la peggio è stato il centauro 17enne della moto di Conversano che è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato dal 118 dell’AVPA in codice rosso al Policlinico di Bari, le sue condizioni sono critiche.

La dinamica del sinistro non è chiara ancora, sarà compito degli uomini dell’Arma dei Carabinieri della locale stazione accertare la giusta causa dopo le misure planimetriche. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Putignano del turno A guidata dal CSE Stefano Rotolo e al loro arrivo la moto era ancora in fiamme. “Difatti non si è riusciti a capire che modello era, lo si farà riprendendo il numero del telaio inciso. Per regolare e deviare il traffico erano presenti gli agenti della Polizia Locale”, raccontano i volontari di Vivi la strada.

