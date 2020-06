I casi Campania e Puglia sul tavolo di un vertice tra i leader nazionali del centrodestra, previsto per la prossima settimana. Lunedì, al massimo martedì, a Roma, riferiscono fonti parlamentari della coalizione, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani proveranno a uscire da uno stallo. Da una parte Fratelli d’Italia e Forza Italia che rivendicano i propri candidati-governatori, rispettivamente, Raffaele Fitto in Puglia e Stefano Caldoro in Campania, dall’altro la Lega che continua a chiedere una regione del Sud per sé e che in Puglia ha puntato su Nuccio Altieri.

Pur di spuntarla su Fitto, Fratelli di Italia sarebbe disposta anche a fare da sponda alla Lega in Campania, dove Salvini vuole un altro candidato al posto di Caldoro (caldeggiato invece da Forza Italia). Altra grana da risolvere è la Toscana, con la leghista Susanna Ceccardi in bilico. In altro mare pure le Marche: qui i salviniani avrebbero manifestato tutte le loro perplessità su Francesco Acquaroli, nome espresso da Fdi.

