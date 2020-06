Strade allagate come fiumi a Bari: il maltempo sta colpendo in queste ore la città con inevitabili disagi. Da Palese a Japigia, da San Girolamo a Carbonara: decine le strade impraticabili in città. Il Comune oggi ha provveduto a liberare ad esempio le caditoie in via Sparano, ma per il resto della città i disagi sono davvero tanti.

Completamente allagato il solito tratto di corso Vittorio Veneto all’altezza della Fiera del Levante. Diversi gli interventi della polizia locale. Il maltempo proseguirà per tutta la giornata di oggi. Per domani è previsto un miglioramento anche se molto probabilmente la caditoia di via Matteotti, a causa delle forti piogge, salterà e potrebbe scattare il divieto di balneazione a Pane e pomodoro.

