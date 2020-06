Sottopassi allagati e disagi in tutta la città. Al lavoro la polizia locale per interventi di soccorso a persone in difficoltà. Non sono mancati gli incidenti senza grossi danni o feriti gravi. Chiuso temporaneamente il sottopasso De Filippo per lavori alle pompe di sollevamento; chiuso perché allagato il sottopasso di via La Rotella nella zona industriale vicino la Metro. Chiuso il sottopasso sulla SS16 verso Palese. Disagi al sottovia Quintino Sella.

“Si raccomanda la massima attenzione per chi circola con veicoli sulle strade della città, anche per il rischio di acquaplaning causato dagli accumuli di acqua sulla carreggiata”, spiega il comandante della polizia locale Michele Palumbo.

