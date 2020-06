Non c’è pace per le case popolari di San Girolamo. Come segnalano alcuni residenti sulla pagina Facebook La Voce di San Girolamo Fesca sono crollati alcuni pezzi di cornicioni (foto anteprima).

Non è la prima volta che accade. Nel giro di poche settimane ci sono stati diversi incidenti, dalla bimba di quattro mesi ferita da calcinacci ad un intero palo della luce crollato. La Regione ha promesso interventi rapidi: è stata stanziata la somma di 500mila euro.

