Una rissa è scoppiata questa sera in via Principe Amedeo. Ne dà notizia il Quotidiano italiano. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sarebbe scoppiata una lite tra tre stranieri in un appartamento di via Principe Amedeo. Una lite che è degenerata al punto che un uomo è stato accoltellato e una donna e un altro uomo sono rimasti feriti. Sono stati portati in ospedale per accertamenti. Indagano i carabinieri.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.