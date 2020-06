Sono stati pubblicati i vincitori del contest “Io Resto in Garage”, il concorso fotografico di eleganza per auto e moto d’epoca promosso e organizzato dall’Automobile Club Bari-Bat in collaborazione con l’A.s.d Targa Puglia. Pensato per celebrare la passione per i motori nel periodo di lockdown, che ha costretto allo stop tutti i raduni di auto d’epoca e gli eventi sportivi dedicati al settore, il contest è stato aperto, nelle scorse settimane, alle auto e le moto di ogni marca e categoria, sia storiche – cioè con più di 20 anni di vita – che moderne ed è stato esteso anche all’eleganza degli accessori e all’abbigliamento del proprietario e del navigatore.

Dalla Lombardia alla Sicilia, passando per la Toscana, la Campania e la Puglia, sono stati tantissimi coloro che, mossi dalla passione per le quattro ruote e da un immancabile spirito di ironia, hanno inviato gli scatti dei propri bolidi fermi in garage, in attesa di poter tornare presto a solcare l’asfalto. A decretare i vincitori, una giuria composta, tra gli altri, dal Presidente dell’Aci Bari-Bat, Francesco Ranieri, dal direttore Maria Grazia De Renzo e dal presidente della Commissione Traffico e Circolazione dell’Automobile Club Bari-Bat, Nicola Chieco.

I primi classificati per ciascuna categoria riceveranno la tessera Aci Storico “Socio Aderente”, mentre coloro che si sono classificati al secondo e al terzo posto, avranno diritto ad una tessera Aci Storico “Socio Club”. Di seguito, i nomi degli autori e i titoli delle prime tre foto classificate per ciascuna categoria:

Categoria Auto storiche:

1^ classificato: Arturo Aletti – “Esco, non esco…”

2^ classificato: Nino Pironti – “Trova l’intruso”

3^ classificato: Attilio Fantini – “#Iononpossoscappare”

Categoria Auto moderne:

1^ classificato: Federico Pedrino – “Obbligo di mascherina”

2^ classificato: Daniele Piacente – “In carcere”

3^ classificato: Valter Carenzi – “Timidezza”

Categoria Moto storiche:

1^ classificato: Enzo Rutigliano – “Triumph in garage”

2^ classificato: Giuseppe Mangialardi – “Quando ci fate uscire?”

3^ classificato: Leonardo De Leonardis – “Anche il mitico Scrambler”

Categoria Moto moderne:

1^ classificato: Sergio Garofalo – “Mi sto impolverando”

2^ classificato: Michele Paradiso – “Sta scalpitando”

3^ classificato: Roberto Miccio – “Pronte all’uso”

Categoria Accessori auto:

1^ classificato: Giuseppe Conversano – “Rigorosamente British”

2^ classificato: Giorgio De Chirico – “Ricambi”

3^ classificato: Ettore del Giudice – “Tocca anche a me…”

Categoria Fiat Barchetta:

1^ classificato: Emma Ceglie – “Un po’ di vento nei capelli”

2^ classificato: Pino Colasanto – “Timida aragosta”

3^ classificato: Giovanni Gallo – “Così non scappa”

