In due distinte attività, i poliziotti del Commissariato di Monopoli hanno individuato quattro persone responsabili di smaltimento illecito di rifiuti. Il primo gruppo di 3 persone è stato individuato a seguito di specifiche indagini che hanno consentito di stabilire l’accumulo in una delle contrade monopolitane di rifiuti che venivano sistematicamente bruciati nel corso della notte.

La quarta persona è stata individuata in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Monopoli, sempre in una delle numerose contrade, e questa volta l’autore dei reati ambientali è stato individuato immediatamente dagli agenti della Squadra Volanti del Commissariato. Le 4 persone sono state deferite alla Procura della Repubblica di Bari.

