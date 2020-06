“Ufficializziamo che Italia Viva correrà alle prossime regionali di settembre in tutte e sei le regioni: Toscana, Campania, Puglia, Liguria, Marche, Veneto. Così finalmente conteranno i voti e non i sondaggi”. Lo scrive nella sua newsletter il leader di Italia Viva, ex Pd, Matteo Renzi. “Garantiamo che sarà una campagna elettorale difficile e con tanta fatica, ma ci divertiremo sicuramente come spesso accade durante le campagne elettorali. Non c’è occasione migliore per avvicinare nuove persone”, scrive ancora Renzi.

Il leader di Italia Viva non ha mai nascosto la sua “antipatia” politica verso il candidato del centrosinistra alle prossime regionali, Michele Emiliano. Ora si tratterà solo di decidere chi sarà a correre contro il governatore uscente.

