Domani iniziano i lavori per la realizzazione di una pista ciclabile in corso Vittorio Emanuele. “Impensabile fino a qualche anno fa, da lunedì prende forma un progetto che parla di rivoluzione della mobilità nella nostra città”, spiega l’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli.

Da corso Vittorio Emanuele al lungomare Nazario Sauro fino alla costa sotto il faro di San Cataldo verranno costruiti 57 km di pista ciclabile light: percorsi per bici e monopattini senza l’obbligo di installare cordoli da 50 cm di gomma o calcestruzzo, con relativi bandi di gara, che allungano inevitabilmente i tempi di realizzazione. Su corso vittorio Emanuele non saranno tolti posti auto.

“Non abbiamo più molte scuse per non utilizzare mezzi alternativi alla macchina come biciclette o monopattini non solo per il tempo libero ma ormai anche per muoverci in città e raggiungere i luoghi di lavoro – continua Petruzzelli – Bari sta cambiando e sta diventando sempre più una città europea. È importante che anche noi riusciamo a cambiare le nostre abitudini rendendole sempre più rispettose dell’ambiente e della nostra salute”.

