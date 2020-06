Ancora controlli straordinari della Polizia Locale di Bari nella serata di ieri e nella notte appena trascorsa. Sono stati previsti servizi mirati anche nelle zone centrali della movida dove sono state elevate ben 109 sanzioni per guida senza cinture di sicurezza e per soste irregolari su marciapiedi, attraversamenti pedonali, scivoli riservati ai diversamente abili. Sanzionato, inoltre, parcheggiatore abusivo presso il molo San Nicola. Effettuati controlli per la verifica di eventuale guida in stato di ebbrezza e guida sotto influenza di sostanze stupefacenti.

Denunciato giovane trentacinquenne, positivo al drugtest che con un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore a quello massimo consentito, dopo aver perso il controllo della sua utilitaria Ford, ha seriamente danneggiato in Via Viterbo 5 autovetture ferme in sosta regolare. Sul luogo del sinistro sono intervenuti mezzi speciali per la bonifica dei detriti e degli olii motore delle auto sparsivsulla carreggiata. Effettuate, infine, verifiche antiassembramento per il rispetto della vigente normativa emergenziale.

