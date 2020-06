La Ripartizione Servizi Demografici ha attivato una linea dedicata per la richiesta delle carte di identità d’urgenza: 333 614 7209 (attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 8.00-9.30 e 12.00-14.00 e il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.00) oppure uff.carte.identita@comune.bari.it

Sarà possibile richiedere l’emissione di una nuova carta di identità soltanto nel caso in cui il cittadino sia sprovvisto di un qualsiasi documento di riconoscimento alternativo alla carta di identità, tra quelli indicati dall’art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000 (es. patente, passaporto, porto d’armi, ecc.), circostanza che dovrà essere attestata con una dichiarazione sostitutiva di notorietà. I documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente al 31 gennaio 2020 sono validi fino al 31/08/2020. Resta invece invariata la validità ai fini dell’espatrio che resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Sarà possibile ritirare le carte già prenotate presso gli uffici attualmente aperti (sede centrale in Largo Fraccacreta n. 1 – sedi territoriali di Carrassi/San Pasquale in via L. Pinto n. 3 e Santo Spirito in via Fiume n. 8). Le carte di identità, il cui ritiro doveva essere effettuato presso gli uffici periferici attualmente chiusi, saranno consegnate presso la sede centrale.