La protesta dei gilet arancioni; la fine del lockdown con i primi arrivi in Puglia dalle altre regioni. Ed ancora il caso di un ragazzo contagiato che viola la quarantena per andare a lavorare in un ristorante. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 31 maggio. La protesta dei gilet arancioni arriva anche a Bari

Lunedì 1 giugno. I giovani rispondono alle accuse sugli assembramenti

Martedì 2 giugno. Positivo al coronavirus va a lavorare. Denunciato

Mercoledì 3 giugno. I primi passeggeri tornano a Bari dopo il lockdown

Giovedì 4 giugno. Oltre 20mila rientri in Puglia. Lopalco: “Possibile che ci sia qualche contagiato”

Venerdì 5 giugno. Ecco le regole per andare in spiaggia. L’attacco di Decaro

Sabato 6 giugno. La Puglia è la regione del Sud con la mortalità più alta per covid

