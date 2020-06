In Puglia riapriranno anche le discoteche all’aperto, probabilmente dal 15 giugno, come già annunciato nei giorni scorsi dalla Regione. Lo conferma il governatore Michele Emiliano, ospite di Mara Venier a Domenica In.

“Nei prossimi giorni ripartono i locali da ballo all’aperto – ha detto – ovviamente con misure di sicurezza e senza riempirli fino al massimo, come poteva essere negli anni scorsi”. Ora si attendono le linee guida che saranno impartite dalla Regione Puglia in una nuova ordinanza.

Durante l’intervista Emiliano si è cimentato anche come cantante, intonando “Buonanotte fiorellino” di De Gregori.

Grazie di cuore a Mara Venier che nel collegamento con Domenica In mi ha regalato un momento di leggerezza. Tutti ne abbiamo bisogno ogni tanto.E poi io amo questa canzone. Voi? Publiée par Michele Emiliano sur Dimanche 7 juin 2020

