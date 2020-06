Una bimba di otto anni è stata azzannata nelle campagne di Martina Franca da un bulldog uscito all’improvviso da una delle ville della zona. Ne dà notizia Il Quotidiano di Puglia. La piccola era in bici quando è stata assalita dal cane dei vicini che l’ha azzannata al braccio e alla testa.

La vittima è stata portata subito in ospedale : le sono stati messi 130 punti. Fortunatamente non è in pericolo di vita. I genitori hanno presentato denuncia.

