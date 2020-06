Quello che si temeva si sta verificando oggi in Puglia. Con centinaia di persone che hanno preso d’assalto le spiagge e in pochi casi è stato possibile rispettare il distanziamento. Nella foto inviata da un lettore un tratto di costa a Polignano occupato da decine di persone.

Una situazione ingestibile come già denunciato nei giorni scorsi dal sindaco e presidente Anci Antonio Decaro. A differenza dei lidi privati, nelle spiagge pubbliche diventa difficile il controllo o anche il semplice mantenimento delle distanze.

In città a Bari assalto alle spiagge pubbliche. A Pane e pomodoro non è stato rispettato neanche il divieto di balneazione scattato in seguito al riversamento di liquami in mare. Diversi i controlli delle forze dell’ordine, ma la situazione è stata difficile da gestire.

