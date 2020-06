“Buongiorno, caro Sindaco. Volevo chiederti se fosse possibile un tuo intervento anche per la Fiera del Levante”. Inizia così il messaggio di un cittadino barese sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro, con uno scatto che denuncia lo stato d’abbandono del quartiere fieristico.

“Ormai siamo al degrado completo. Il padiglione utilizzato dal Comune di Bari per vari eventi, è uno tra i più pericolosi. E’ da quasi un anno che è in queste condizioni. Le transenne sono a terra da prima del coronavirus. Mi sono rivolto al presidente dell’ente fiera, ma non mi ha mai risposto. Indifferenza totale”.

