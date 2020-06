La “Sagra della Ciliegia Ferrovia Express” arriva a Bari. Dopo le tappe di Lecce, Brindisi e Taranto l’evento organizzato dall’associazione culturale “In Piazza”, con il patrocinio del Comune di Turi, la collaborazione dell’assocazione “Turpuglia” e la partnership di Uci, Coldiretti e Cooperativa l’Ortofrutticola fa tappa nel capoluogo pugliese.

Una delegazione raggiungerà la città alle ore 10 di domani, martedì 9 giugno per omaggiare il sindaco Antonio Decaro presso Palazzo di Città, in corso Vittorio Emanuele. Nel pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 19, presso la Chiesa di S.Sabino nel quartiere Japigia e nel rispetto delle normative Covid, verrà effettuata la distribuzione ai cittadini baresi che avranno effettuato la prenotazione. E’ ancora possibile prenotare la propria cassa su sito www.sagraciliegiaferrovia.it.

Nel frattempo, sullo stesso portale, si potranno rivivere online le passate edizioni dell’evento, cliccando sui pin presenti sulla mappa che porteranno a ripercorrere la strada dell’oro rosso, con il richiamo agli eventi artistici e culturali e agli spettacoli che hanno animato Turi negli anni scorsi.

Un evento che ha portato centinaia di migliaia di persone a conoscere e apprezzare il prodotto premiato come Ciliegia migliore d’Italia nel corso delle edizioni 2004, 2005, 2006, 2008, 2015 e 2016 del concorso “C.Locchi”, organizzato ogni anno ad Orvieto da Slow-Food, Regione Lazio e Università della Tuscia, grazie alla buccia di colore rosso vermiglio, la polpa di colore rosa con una forma a cuore e un peduncolo allungato.

“La Sagra non poteva non rivivere anche nel 2020 – ha commentato il vicesindaco e assessore al Marketing territoriale del Comune di Turi Fabio Francesco Topputi – Portare la nostra ciliegia nelle città più importanti di Puglia e Basilicata significa portare il marchio Turi e Ciliegia Ferrovia nella Regione. C’è simbiosi tra il nostro territorio e il suo elemento distintivo. La ciliegia ci rappresenta al pari di S.Oronzo e dalla Faldacchea e le va data la giusta importanza. Turi risplende attraverso il suo oro rosso e i suoi produttori e viceversa”.

“L’anno scorso in questi giorni le strade della nostra città si animavano di luci, musica, allegria, si festeggiava sua maestà “la ciliegia Ferrovia” – ha ribadito l’assessore alla Cultura del comune di Turi Teresa De Carolis – l’orologio che scandisce il tempo scandiva le ore della popolarità, quel cordone turistico-culturale e gastronomico che permetteva alla nostra comunità di balzare agli onori della cronaca nazionale e non solo. Quest’anno, le nostre strade rimarranno spente e vuote, ma i nostri cuori hanno continuato a pulsare, le nostre menti a pensare, ed ecco l’iniziativa “Sagra della ciliegia Ferrovia itinerante”: una piattaforma digitale che, proprio come una pellicola riavvolta, ci permetterà di rivivere le scorse edizioni e dove sarà possibile prenotare le ciliegie. Alcuni minivan viaggeranno con il nostro “oro” tra la gente di paesi e città limitrofe. Saremo noi a portare il nostro “principe” in giro per la Puglia perché un principe, come tale, merita tutti gli onori. Il virus ci ha fermati, ma noi abbiamo sempre continuato a lavorare”.

“Abbiamo temuto di dover annullare tutto ma anche se in forma ridotta e diversa siamo qui – così Livio Lerede, presidente dell’associazione culturale InPiazza – ringraziamo l’amministrazione comunale per il contributo offerto sotto l’aspetto organizzativo ed economico e speriamo di poter portare un pizzico di gusto sulle tavole dei pugliesi. La Sagra Express è per noi veicolo di soddisfazione. Turi non poteva rimanere ferma e fortunatamente si è messa in moto nonostante il lavoro. Acquisteremo dai produttori locali e raccoglieremo fondi destinati a coprire l’emergenza Covid 19 nel nostro paese. Non sarà la sagra che ci aspettavamo ma un antipasto della XXX edizione, rinviata inevitabilmente al 2021”.

