Oggi, lunedì 8 giugno, gli attivisti e le attiviste di Fridays For Future Bari hanno manifestato posizionando simbolicamente tutti i cartelli preparati per gli Scioperi per il Clima dell’ultimoanno davanti al teatro Piccinni.

E’ stato il silenzio il protagonista di questa mobilitazione, ma “le riflessioni sulla situazione attuale non mancano”, dicono gli organizzatori. “Il lockdown del nostro Paese e di quasi tutto il Pianeta per la pandemia da Coronavirus ha fatto emergere tutte le contraddizioni del nostro sistema socio-economico. Dai fenomeni di spillover (il salto di specie della patogenicità di un virus dall’animaleall’uomo, come successo per il SARS-CoV2 e per tanti virus letali degli ultimi 50 anni) come diretta conseguenza della distruzione degli habitat e degli allevamenti intensivi, all’insostenibilità del sistema di produzione, che non può garantire sicurezza né per chi cilavora né per l’ambiente circostante, alla mancanza di giustizia nella distribuzione delle ricchezze”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.