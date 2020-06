Sono contrari alle barriere plexiglass in aula e protestano per chiedere l’assunzione a tempo indeterminato per chi ha svolto 36 mesi di servizio all’interno della pubblica amministrazione. Oggi, a Bari, c’è stata una manifestazione dei docenti dei precari davanti al Provveditorato: rispettando le misure di sicurezza anti contagio, poco meno di cento persone hanno protestato.

“Tutti i docenti dopo 36 mesi di servizio nella pubblica amministrazikne devono essere stabilizzati”, dice una insegnante che lavora in un istituto di moda. E a proposito dei plexiglass e delle lezioni a distanza, aggiunge: “Le mie ragazze lavorano 5 ore nei laboratori, hanno necessità di stare in classe e di potersi muovere. Quindi la barriera plexiglass non è indicata”.

