Prende forma il playground, area giochi urbana, sotto il ponte Adriatico di Bari. Come annunciato dall’assessore Petruzzelli gli operai stanno installando intorno al campetto da pallacanestro “3 contro 3” la recinzione da 3 metri più rigida e l’altra a 6 metri d’altezza.

Da domani inizieranno le operazioni per i getti dei magroni, in modo da creare la superfici su cui si potranno compiere evoluzioni in sicurezza sulle rampe da skate (bank ramp, bank con sub box, fun box, quarter pipe, microquarter e minirampe). Attesa anche la posa della resina e dei due canestri.

“Questo sarò uno dei punti sport – spiega l’assessore Pietro Petruzzelli – più belli e più utilizzati perché si potrà giocare con qualsiasi condizione climatica anche perché sarà facile proteggersi sotto la campata del ponte. Dateci ancora qualche settimana di lavoro e appena possibile apriremo anche questo spazio questo pezzo di una strategia più ampia della palestra a cielo aperto in cui stiamo trasformando la nostra città”.

