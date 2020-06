Su 1.233 tamponi processati oggi è stato rilevato solo un contagio oggi in Puglia e per la precisione in provincia di Bari. Non vengono segnalati invece decessi, le vittime del coronavirus, quindi, restano 525. Il totale dei casi positivi Covid-19 dall’inizio della pandemia in Puglia è di 4.512, attualmente risultano essere ancora contagiate 698 persone. I pazienti ricoverati negli ospedali sono 98, quelli in isolamento a domicilio 600, i guariti sono 3.289. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 133.164 test.

