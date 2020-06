Ritrovamento emozionante ieri, da parte dei volontari di Retake Mola di Bari. Durante uno dei clean up sulla costa per rimuovere plastica e altri scarti lasciati in mare, è stata rimossa dalla battigia una bottiglia particolare. Come una piccola eredità dall’emergenza Covid appena superata.

“La nostra “mania” di recuperare quello che il mare ci riporta a riva ci ha riservato, ieri mattina, una sorpresa. Abbiamo trovato tra gli scogli una bottiglia piena di bigliettini. Contengono i desideri e le speranze, molto probabilmente scritti nel periodo di lockdown, che una ragazza ha voluto affidare al mare”.

“Vorremmo dire, all’autrice di questo bel gesto d’altri tempi, che noi, da bravi retaker, terremo e ricicleremo la bottiglia di plastica ma, dopo averli inseriti in una bella bottiglia biodegradabile, avremo la premura di riaffidare al mare questi suoi desideri. Nel frattempo vorremmo ringraziarla per averci regalato un momento di poesia dove di solito troviamo sporcizia, incuria e degrado. “La bellezza salverà il mondo”.

