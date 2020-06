Poco meno di 3 settimane agli scontri diretti, a gara secca, per conquistare la promozione in Serie B. Dopo lo stop a causa del lockdown da Covid-19, la Ssc Bari si prepara ai playoff in programma dal primo luglio sino alla finalissima del 22 luglio. Durante la conferenza odierna trasmessa sui social network, il presidente Luigi De Laurentiis ha commentato la ripresa delle attività: “Non resta che vincere, gli algoritmi sono stati il nostro incubo e ci sarebbero stati tantissimi problemi. Non lo auguro a nessuno. L’unico pensiero, adesso, è giocarcela sino in fondo”.

“Tornare al San Nicola a porte aperte è una possibilità che mi renderebbe felicissimo – prosegue De Laurentiis -, con la riapertura degli stadi graduale, calmierata, in percentuale dei posti disponibili, sarei felicissimo di offrire ai super abbonati la possibilità di vedere ai match decisivi della propria squadra”.

“Questi tre mesi sono stati molto lenti e difficili – continua il numero uno della Ssc Bari – devo elogiare i nostri calciatori e il mister Vivarini, sono rimasti a Bari per la causa e senza sapere cosa sarebbe accaduto. Ci siamo sentiti più uniti. Verrò a Bari a brevissimo per parlare con la squadra. Ho chiesto di mostrare il documentario ‘The last dance’ dedicato a Micheal Jordan. Una pillola motivazionale perché solo attraverso lotte e sacrifici si ottengono i risultati sperati”. Resta ancora l’incognita sulla sede in cui si giocheranno gli spareggi promozione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.