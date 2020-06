«Una vittoria per i 50 lavoratori che in quel luogo hanno investito le loro vite. Questo mi sento di dire oggi. La loro è stata una battaglia civile e giusta e come tale è stata premiata. Noi, tutte le parti in causa che si sono spese per raggiungere un accordo abbiamo solo fatto il nostro dovere».

È il commento del sindaco di Bari, Antonio Decaro, alla notizia che venerdì 12 giugno il punto vendita H&M in via Sparano, chiuso per il lockdown con il rischio di non riaprire più, rialzerà le saracinesche. «Se l’accordo siglato tra il Comune e le associazioni dei proprietari immobiliari ha contribuito alla risoluzione positiva di questa vicenda sono contento – dice Decaro – e spero che questo esempio faccia da apripista per altri contratti e altre vicende in sospeso. Ringrazio il management di H&M per aver scelto di continuare a investire su Bari, e la proprietà dell’immobile per aver scelto di collaborare per raggiungere questo traguardo. I sindacati hanno sicuramente svolto un ruolo determinante per la salvaguardia dei posti di lavoro facendo sentire la voce dei lavoratori in maniera ferma e determinata senza mai lasciare spazio alla rabbia e alla paura, seppur questi siano sentimenti legittimi, acuiti dal momento difficile che tutti stiamo vivendo». «Ora – conclude il sindaco – tocca a tutti noi, a quelli che possono continuare a sostenere il commercio della città e a dare il nostro contributo alla ripresa delle attività economiche del territorio».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.