Già utilizzata da decine di ciclisti la nuova pista ciclabile “light” in corso Vittorio Emanuele. Ultimati i lavori, ora sono in corso gli ultimi accorgimenti da parte dei tecnici del Comune che stanno valutando piccoli spostamenti per fare defluire meglio il traffico. Ad esempio nell’ultimo isolato di corso Vittorio Emanuele (verso il Margherita) saranno spostati di qualche metro i posti per motocicli e il posto disabile. Si perderanno solo due posti auto, ma la decisione è stata presa per migliorare la viabilità.

La pista ciclabile, realizzata riducendo la carreggiata e comunque assicurando i posti parcheggio, è già un successo: sono tantissimi i ciclisti che ne hanno approfittato per percorrerla in sicurezza. Sullo stesso modello di piste ciclabili “light” ne saranno realizzate in tutta la città, per circa 57 chilometri.

Purtroppo non mancano i primi segni di “inciviltà”: motorini che percorrono la pista ciclabile e auto che invadono la corsia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.