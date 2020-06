Nuova rissa nell’Umbertino. Questa sera in via Imbriani ad angolo con via Abbrescia due gruppi di ragazzini, tra i 14 e 17 anni, si sono scontrati in strada. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia e dei carabinieri. Secondo alcune testimonianze, ci sarebbero stati anche ragazzini feriti. Non è la prima volta che nella zona Umbertina si verificano risse tra minorenni.

