«I guanti vanno usati in ospedale, altrimenti sono un pericolo di trasmissione per infezione». Lo ha sottolineato Pierluigi Lopalco, coordinatore della gestione dell’emergenza Covid in Puglia, durante la trasmissione Agorà su Rai 3 sottolineando che «finalmente anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità si è guardata in giro e ha visto come vengono usati i guanti». L’Oms nei giorni scorsi aveva invitato a non usare per esempio i guanti nei supermercati perché non difendono dal coronavirus anzi possono peggiorare la situazione.

«Le mani – è tornato a spiegare il docente di Igiene all’università di Pisa – le lavo ogni dieci minuti o le disinfetto. I guanti no. Quindi se indosso i guanti, dopo una o due ore si imbrattano, io continuo a toccarci cose e, prima o poi, mi ci stropiccio gli occhi». Sui Covid Hospital, costruiti nel momento clou dell’emergenza e ora non utilizzati, l’epidemiologo afferma: «certamente servono strutture isolate funzionalmente dal resto dell’ospedale che dobbiamo tenere pronte, affinché siano attrezzabili nel giro di pochi giorni a trasformarsi in Covid Hospital».(Ansa)

