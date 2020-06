Gli italiani ci provano. Tentano la fortuna e cercano più o meno con insistenza la grande vincita che possa cambiare la vita. In alcuni casi succede. Non si tratta solo di una sensazione diffusa, ma a testimoniarlo sono i dati. Secondo gli ultimi disponibili, quelli di una ricerca Eurispes 2018, in base al campione intervistato tre italiani su dieci, per la precisione il 28,2%, ha formulato una scommessa sulle piattaforme di betting o di gaming online, in particolar modo su siti web con bonus di benvenuto e su siti per giocare alle slot machine gratis.

I motivi? Il 28% del campione intervistato ha affermato di cercare una grande vincita, il 22% gioca per guadagnare denaro gratis e il 21,1% per puro e semplice divertimento. Gli italiani, insomma, sono desiderosi di fortuna e la cercano con insistenza. Ecco allora dove trovarla, con un occhio alla prudenza.

TRE GIOCHI CON MAGGIORI PROBABILITÀ DI VINCITA

Giocare con intelligenza. Il primo step, quindi, è verificare l’affidabilità e la reputazione dell’operatore e, in molti casi, l’RTP (Return To Player) ovvero l’indicatore che statisticamente stabilisce quanto il giocatore può vincere rispetto al banco nel lungo periodo. Fatta questa premessa, ecco tre alternative su cui puntare in maniera intelligente.

Tra i giochi di carte con maggiori possibilità di vincita figura il blackjack. Le regole di base sono piuttosto semplici e lineari, l’importante è ottenere un punteggio più alto del banco che non superi il 21. Si gioca contro il dealer e non contro altri campioni di poker: anche i principianti possono tentare la grande vittoria. Inoltre, il blackjack prevede una tecnica di conteggio delle carte che ne facilita la riuscita. In altre parole, conteggiando e memorizzando quelle già uscite, i più abili possono prevedere l’evoluzione del gioco e fare le scelte migliori. È bene anche in questo caso ricordare l’importanza dell’RTP impostata dal casinò e verificare l’indicatore numerico.

Tra i giochi di casinò con maggiori possibilità di vincita figura poi la roulette. L’RTP del gioco è pari o superiore al 97%. La roulette, infatti, ha 37 numeri, puntare su uno e vincere significa avere una probabilità pari a 1/37, ovvero 0.973. In percentuale parliamo quindi del 97,3%. Le chance di vincita sembrano essere piuttosto alte e può valer la pena tentare.

Infine c’è il mondo delle slot machine online. In questo caso, l’ago della bilancia pende a favore del giocatore in caso di Return to Player superiore al 96%. In altre parole sono questi i giochi con maggiori possibilità di vincita.

In definitiva nel settore dei casinò online è opinione piuttosto condivisa che Blackjack, Roulette ma anche Dadi offrano di norma maggiori probabilità di vincita rispetto a slot machine con RTP basso ed ancor di più rispetto al Gratta&Vinci e lotterie come la Lotteria Italia. In tutti i casi vigono sempre le attuali regolamentazioni, la prudenza, la scelta di operatori legali con certificazioni AAMS e il buon senso di conoscere tattiche e strategie per limitare le perdite.

