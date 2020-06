Balzo in avanti per l’Università di Bari che sale al 405esimo posto nella classifica 2020-21 pubblicata dal CWUR, Center for World University Rankings che prende in considerazione le 20mila università più importanti al mondo.



risultati della ricerca. Quest’anno, oltre a conquistare 16 posizioni a livello globale, UniBA si classifica 16esima a livello nazionale su 60 università valutate. L’Ateneo barese lo scorso anno si era classificato al 421esimo posto, in base a un ranking che analizza periodicamente indicatori quali la qualità dell’istruzione, l’occupazione dei laureati, la qualità dei dipartimenti, anche in relazione all’ambiente di apprendimento e airisultati della ricerca. Quest’anno, oltre a conquistare 16 posizioni a livello globale, UniBA si classifica 16esima a livello nazionale su 60 università valutate. La metodologia utilizzata per classificare le migliori università del mondo CWUR si basa su alcuni indicatori principali che sono: qualità dell’istruzione, misurata dal numero di ex studenti che hanno vinto premi e riconoscimenti accademica; occupazione post-universitaria, misurata in base a quanti studenti hanno ricoperto posizioni dirigenziali presso le più grandi aziende del mondo; aualità della facoltà, misurata in base al numero di docenti che hanno

vinto importanti riconoscimenti accademici; risultati in ambito ricerca: somma di numero di articoli di ricerca pubblicati, pubblicazioni di alta qualità sulla base degli articoli

che appaiono su riviste scientifiche di alto livello e su quelle altamente influenti, e citazioni.