Nel quartiere Poggiofranco i poliziotti delle volanti di zona, hanno arrestato tre giovani pregiudicati, un 19enne e due 22enni, resisi responsabili di furto pluriaggravato in concorso. Gli stessi all’interno del centro benessere “Villa Camilla”, dopo essere saliti dalla scala antincendio ed aver forzato una porta sita al 2° piano, si sono introdotti all’interno del bar e trafugato circa 30 bottiglie di alcoolici, per poi fuggire a bordo di un’autovettura.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno raccolto in brevissimo tempo gli indizi salienti sul furto perpetrato, risalendo al numero di targa dell’auto a bordo della quale i tre giovanissimi si erano dati alla fuga.

La notizia, comunicata agli altri equipaggi in zona, ha consentito di rintracciare e fermare dopo un breve inseguimento l’auto in questione, a bordo della quale, i giovanissimi ladruncoli nascondevano tutta la refurtiva. Così i tre ragazzi sono stati tratti in arresto per furto pluriaggravato in concorso e messi a disposizione dell’AG procedente.

