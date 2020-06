Il Bari si prepara ad affrontare i playoff della Serie C al via dal 13 luglio, dopo tre mesi di lockdown. Sono state ufficializzate le date per gli scontri diretti, a partita secca, che valgono un solo posto per il campionato cadetto in seguito alle decisioni del Consiglio Federale.

Il gruppo a disposizione di mister Vivarini ha ripreso gli allenamenti individuali allo stadio San Nicola. La prima gara è prevista il 13 luglio per il secondo turno della fase nazionale dei playoff (calendario in basso). Già promosse in B le capoliste Reggina, Monza e Vicenza. “Non ci sono alibi, bisogna meritarsi sul campo il salto di categoria”, ha commentato il presidente Luigi De Laurentiis.

Il calendario playoff Serie C

Playoff

Fase playoff girone

1° Turno – Gara unica – Mercoledì 01 Luglio 2020

2° Turno – Gara unica – DOMENICA 05 Luglio 2020

Fase playoff nazionale

1° Turno – Gara unica – Giovedì 09 Luglio 2020

2° Turno – Gara unica – Lunedì 13 Luglio 2020

Final Four

Semifinali – Gara unica – Venerdì 17 Luglio 2020

Finale – Gara unica – Mercoledì 22 Luglio 2020

