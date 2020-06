Fumata nera nel centrodestra sulle regionali. Nessun accordo ancora è stato raggiunto ieri pomeriggio durante il vertice a Roma. In Campania e Puglia, le regioni clou, a quanto si apprende, non sarebbe cambiato nulla: l’azzurro Stefano Caldoro e il meloniano Raffaele Fitto per ora sarebbero ancora in corsa. Fi e Fdi, infatti, tengono duro e non intendono mollare la presa. Come spiega l’Adnkronos. La Lega insiste in Puglia su Nuccio Altieri. Ma la situazione potrebbe cambiare anche in funzione di accordi sulle Comunali. Vede positivo, a fine vertice, Giorgia Meloni: «Siamo a buon punto, sono molto ottimista sul fatto che avremo i nomi a breve». A breve si terrà un nuovo vertice tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani.

