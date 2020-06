Via libera dalla IV commissione consiliare alla delibera con la quale il governo regionale ha approvato gli aiuti urgenti alle imprese colpite dall’emergenza Coronavirus. La commissione ha espresso parere favorevole all’unanimità. L’assessore allo Sviluppo economico, Mino Borraccino, ha illustrato il provvedimento che prevede forme di micro prestito e sostegni anche in favore delle politiche giovanili.

“In un momento di difficoltà come quello dettato dall’emergenza da Covid-19, l’obiettivo del governo regionale è aiutare le imprese eliminando temporaneamente le soglie previste per la concessione degli aiuti”, ha spiegato. L’assessore Borraccino ha messo in evidenza il bando per le aziende che si impegnano a mantenere i livelli occupazionali e le risorse a fondo perduto messe a disposizione dei liberi professionisti sia attraverso i 125 milioni di euro della misura Start, che i 45 milioni per i bonus occupazione nel turismo.

