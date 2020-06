Dopo H&M anche Zara ha annunciato la chiusura di punti vendita in tutto il mondo. Inditex, multinazionale spagnola che possiede il marchio Zara, ha fatto sapere che chiuderà circa 1.200 negozi in tutto il mondo (il 16 per cento del totale) per concentrarsi sulle vendite online.

Una decisione presa a causa del forte impatto economico subito durante la pandemia del coronavirus, con una perdita di 400 milioni di euro. Si è registrato un boom di vendite online, che nei primi tre mesi dell’anno sono aumentate del 50 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, e ad aprile del 95 per cento. Per il momento non sono stati comunicati i punti vendita che saranno chiusi. In Puglia ce ne sono diversi, a cominciare da quello centrale in via Sparano.

