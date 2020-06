Le Grotte di Castellana (Bari) stanno per riaprire al pubblico dopo il lockdown: la bellezza del complesso carsico tornerà a rivelarsi il primo luglio ma, dopo l’ultimo sopralluogo al quale ha partecipato anche l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, la riapertura potrebbe essere anticipata nella seconda metà di giugno, con la messa a punto degli ultimi dettagli sulle misure di sicurezza necessarie.

Consiglio di amministrazione, tecnici e staff della Grotte di Castellana srl, hanno lavorato per poter tornare ad accogliere i turisti senza perdere di vista l’importanza di una esperienza piacevole. Fra le attività messe in atto, sabato 6 giugno, in occasione della Giornata Mondiale delle Grotte e del Mondo Sotterraneo, Cda, tecnici della sicurezza e lavoratori hanno preso parte a una discesa esplorativa, nella quale dopo tre mesi le grotte si sono rivelate in tutto il loro splendore. Scopo principale era valutare la conformità lungo il percorso dei dispositivi di protezione adottati per i lavoratori e per i visitatori. (

