Hanno rimesso piede nel “loro” store dopo oltre tre mesi di chiusura. Per 52 dipendenti di H&M di via Sparano, a Bari, e le loro famiglie finisce un incubo. Questa mattina alla riapertura i dipendenti hanno ballato e cantato per celebrare la fine di un incubo (video in basso).

L’ intezione della società era quella di non riaprire, così era stato informalmente annunciato per via dei costi ritenuti eccessivi della locazione dei locali che ospitano lo store nel centro di Bari. Ma poi è iniziata una trattativa, non ancora conclusa, tra i rappresentati di H&M e i proprietari dell’edificio. Non si sa come finirà e quali sono le prospettive future, ma oggi i 52 lavoratori possono sorridere e “riabbracciare” idealmente i clienti. La vicenda non è conclusa, ma un piccolo squarcio di ottimismo dopo tre mesi col fiato sospeso.

