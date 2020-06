“Un’opera senza logica, peggiorativa della viabilità del centro cittadino e assolutamente ingiustificabile specie in un momento come quello che stiamo vivendo”. La denuncia è di Fabio Romito, segretario cittadino e consigliere comunale della Lega, che critica la pista ciclabile in corso Vittorio Emanuele.

“Decaro anziché realizzare una pista ciclabile che lui chiama light ma che io ritengo flop, dovrebbe concentrarsi a migliorare il servizio pubblico locale che risulta assolutamente inadeguato e realizzare nuovi e moderni parcheggi, ad oggi illustri assenti delle progettazioni future della città – scrive ancora Romito – Quella pista è un disastro: pericolosa per i ciclisti, inopportuna per gli automobilisti e devastante per i commercianti. Un’opera che finirà per rendere ancora più caotica la viabilità del centro cittadino e che si traduce nell’ennesimo, insensato spot di una sinistra salottiera, scollegata con i reali problemi della città”.

