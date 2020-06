Questa mattina il sindaco Antonio Decaro e l’assessora Carla Palone hanno fatto visita allo store H&M di via Sparano, chiuso per tre mesi anche dopo il lockdown a causa di una vertenza che ha tenuto con il fiato sospeso 52 lavoratori. I dipendenti possono sorridere e intorno alle 9.30 hanno “riabbracciato” i clienti accogliendoli con musica ad alto volume e balletti ( il video ).

“Siamo contenti di aver rivisto i sorrisi dei dipendenti”, ha dichiarato Decaro che ha approfittato per guardare alcuni capi della nuova collezione (foto in basso). La trattativa, non ancora conclusa, tra i rappresentati di H&M e i proprietari dell’edificio riguarda i costi ritenuti eccessivi della locazione dei locali che ospitano lo store nel centro di Bari, in via Sparano.