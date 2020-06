Fino ad oggi, 12 giugno, in Italia, sono state 236.305 persone a contrarre il virus Sars-CoV-2 (+393 rispetto a ieri, visto il ricalcolo effettuato dalla Regione Campania; ieri erano +379). Dei nuovi casi, il 69,2 per cento è concentrato in Lombardia (272 nuovi positivi). I pazienti ricoverati con sintomi sono 3.893 (-238, -8,8%; ieri -189), di cui 227 in terapia intensiva (-9, -3,8%). Rispetto a ieri i deceduti sono 56 e portano il totale a 34.223. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 173.085, con un incremento di 1.747 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 17.024 in Lombardia, 2.897 in Piemonte, 1.817 in Emilia-Romagna, 849 in Veneto, 510 in Toscana, 249 in Liguria, 2.222 nel Lazio, 750 nelle Marche, 346 in Campania, 439 in Puglia, 68 nella Provincia autonoma di Trento, 841 in Sicilia, 108 in Friuli Venezia Giulia, 528 in Abruzzo, 101 nella Provincia autonoma di Bolzano, 24 in Umbria, 42 in Sardegna, 9 in Valle d’Aosta, 47 in Calabria, 114 in Molise e 12 in Basilicata.

