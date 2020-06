Questa mattina l’Amiu Puglia ha posizionato 12 nuovi cassonetti per la raccolta del vetro nella piazza principale di Torre a Mare (Bari) e nei prossimi giorni ne saranno consegnati altri 20 da posizionare in via dei Trulli zona Ske, sempre sul lungomare.

“Bisogna evitare – scrive Amiu Puglia – il vergognoso abbandono delle bottiglie da parte dei luridi. Grazie al Presidente Lorenzo Leonetti e al consigliere Francesco Ventrella per essersi prodigati per vincere questa battaglia”.

Una cattiva abitudine che si è riproposta sul lungomare subito dopo il lockdown. Da San Girolamo al lungomare Nazario Sauro, sono decine le segnalazioni tra bottiglie di vetro, contenitori di cartone e altri scarti lasciati su muretti e panchine.

Nelle scorse settimane, il gruppo di volontari di Retake Bari ha lanciato una petizione popolare per sostenere l’introduzione del vuoto a rendere per tutti gli esercizi commerciali su vetro, plastica, lattine e imballi ingombranti come ad esempio i contenitori delle pizze. “L’esercizio commerciale potrebbe ricevere un riconoscimento economico con uno sgravio sulla tassa dei rifiuti. In alternativa al riconoscimento economico , per gli esercizi più virtuosi, si potrebbe riconoscere un “bollino verde” per evidenziare e premiare l’impegno ambientale”. QUI IL LINK PER VOTARE

