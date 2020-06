È dedicata ad adolescenti e giovani adulti la prima iniziativa dopo la quarantena promossa dalla Rete Civica Urbana – Libertà, guidata dall’istituto Salesiano Redentore. A partire dal 18 giugno, e per tutta l’estate, gli iscritti all’attività potranno immergersi nel mondo editoriale dei giochi di ruolo partendo da Dungeons and Dragons 5^ edizione.



Tra le storie di boschi fantastici ed eroi valorosi, nel gioco di ruolo bisogna allenarsi al racconto. Seduti intorno ad un tavolo, i protagonisti dell’avventura descrivono le vicende che i personaggi saranno chiamati a vivere e vengono guidati da un narratore che tira le fila della trama con espedienti come mappe su fogli di carta, sottofondi musicali d’ambiente e disegni o statuine che rappresentano gli ostacoli da superare nel corso dell’episodio.

Il gruppo di gioco, formato da massimo 5 partecipanti, può incontrarsi in presenza oppure online grazie al proliferare di strumenti digitali che hanno accompagnato questa pratica durante l’ emergenza. “È una grande opportunità per trasformare il quartiere Libertà in una antenna di trasmissione in grado di raggiungere l’intera città metropolitana e di spingersi oltre”, commentano dal Redentore.

Tra i 23 narratori che si sono candidati al bando lanciato dalla Game Room di Tou.Play, l’organizzazione giovanile nata in Università degli Studi di Bari e promotrice dell’iniziativa, hanno risposto da tutta Italia: Torino, Catania, Bologna e Lecce. Molto apprezzato anche il coinvolgimento di esercizi commerciali locali che hanno messo in palio alcuni premi per i più ambiziosi.

L’iniziativa è parte dell’azione di animazione territoriale chiamata 18×18, un numero significativo: rappresenta la durata in mesi del progetto in cui la rete dovrà coinvolgere dal basso i cittadini, la quantità di giochi e storie raccontate, il giorno e l’ora del primo incontro.

Dal 18 Giugno alle 18.00 in punto quindi, nel cortile esterno di Spazio13 in via Colonnello de Cristoforis 8 e online, sul server Discord di Tou.Play. È possibile registrarsi al link: https://bit.ly/IscrizioniTorneoDnD

Per saperne di più basta inviare una mail all’indirizzo info@touplay.it.

Posti limitati. Età minima 12 anni. Dai 12 anni ai 16 – minori accompagnati da un adulto. Le iscrizioni sono gratuite, seppur necessarie per partecipare.

Ulteriori informazioni al sito: www.touplay.it/torneo18x18 e sull’evento Facebook: www.facebook.com/events/627269804855457/

Video esempio:

https://www.youtube.com/watch?v=ZiCgRE-_adQ

