Dopo la forzata inattività di questi mesi, lunedì alle 20 e 30 il teatro comunale Niccolò Piccinni di Bari riapre e ospita un incontro simbolico tra gli amministratori della città e i lavoratori del teatro. “Lo faremo nel teatro vuoto – annuncia Teatro Pubblico Pugliese – sul palcoscenico, mentre sono già in corso i lavori per gli adeguamenti dell’emergenza, obbligatori in questo periodo di transizione”.

Tre donne, sulla scena. L’assessora alla Cultura del Comune di Bari e due giornaliste impegnate in una conversazione su quello che c’è e quello che ci sarà. Si parlerà dei progetti per l’estate ormai alle porte e di quelli per la prossima stagione. Ci sarà una riflessione sulle prospettive e sul rilancio culturale della città, sulla valorizzazione dei luoghi e degli artisti che operano nel territorio.

Verrà data voce, inoltre, ai lavoratori invisibili dello spettacolo, quelli che non vanno in scena e non prendono gli applausi ma senza i quali il teatro non esisterebbe. Tecnici, impiegati, maschere, spettatori saranno per una volta al centro della scena. Leggeranno dei brani e mostreranno il loro volto, faranno ascoltare la loro voce.

Ines Pierucci, assessora alla Cultura, in conversazione con Maddalena Tulanti e Lu’ Ileana Sapone. Concept e regia di Francesco Carofiglio. Con Caterina Valente, Giulia Delli Santi, Stefano Limone, Dario Loprieno, Giorgia Delle Foglie, Manuela Vista.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.