La situazione epidemiologica in Italia “continua a migliorare e l’incidenza di Covid è in diminuzione pressoché in tutte le regioni”. A dirlo è il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, sul monitoraggio nelle regioni d’Italia dell’indice di trasmissibilità Rt.

“E’ al di sotto di 1 in tutte le aree del paese – prosegue Rezza -. Ma naturalmente il virus continua a circolare anche se a bassa intensità, per cui non si può escludere l’occorrenza di possibili focolai”. Il periodo di riferimento riguarda i casi con data prelievo/diagnosi settimana dell’1-7 giugno.

Come riporta Il Sole 24 Ore la Basilicata è a quota zero contagi, mentre la Puglia ha un Rt a 0,94 contro lo 0,78 della settimana precedente. Segue il Lazio a 0,93 contro lo 0,75 della scorsa settimana. Stabile la Lombardia allo 0,9, contro lo 0,91 della scorsa settimana. Pochi contagi anche la Calabria a 0,09.

