La sigla sindacale autonoma USB ha proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle 15.45 alle 19.45 di giovedì 18 giugno, per ragioni di natura politica, riguardante il personale di Ferrovie del Sud Est (Gruppo FS Italiane).

In occasione del precedente sciopero aziendale dell’8 marzo 2019 non si sono registrate adesioni del personale di FSE. Per i treni e per gli autobus saranno garantiti i servizi essenziali in caso di sciopero nelle fasce orarie di garanzia ai sensi della Legge del 12 giugno 1990 n.146 Informazioni su fseonline.it, inviando una mail a assistenzaclienti@fseonline.it o chiamando il numero verde assistenza clienti 800 079 090.

